Pausini si racconta in "Piacere di conoscerti": «Io, testarda come un Toro, ora però è mia figlia il mio timone»

Parla e divaga. A tratti sembra un treno che deraglia. Personaggio strano all’apparenza ma genuino. Lo ammette anche lei: «Sono un po’ logorroica, di giorno sono rinco, ma dalle 5 del pomeriggio alle 5 di notte vado a go-go». Laura Pausini non è certo una diva, anche se potrebbe permetterselo. Lei che è diventata un’icona della musica italiana nel mondo, che condurrà l’Eurofestival e che ogni volta che rivede i ricordi del suo Sanremo si commuove. La star dal volto umano si racconta nel nuovo film Original dal titolo “Laura Pausini Piacere di Conoscerti”, disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 aprile.

«Il mio carattere fin da piccola era affascinato dall’arte – confessa - ma ho sempre pensato che nella vita ci vogliono dei piani b, sono fondamentali e possono farci sentire realizzati. Sono contentissima di essere nata sotto il segno del Toro, mi ci rispecchio nella mia testardaggine che considero una dote. Perché alla fine decido sempre io. Mia figlia Paola mi ha fatto capire però che il vero scopo della mia vita è stata la sua nascita. È lei il mio timone. E adesso che le insegno a non dire parolacce e sono diventata pudica mi vergogno di quel dito medio che alzai quando mi dissero che il secondo live a San Siro non era sold-out e invece lo era».

Peccati di gioventù. «Io non ho mai sognato di essere famosa. Volevo fare il piano bar, dagli 8 ai 18 anni l’ho fatto nonostante per una donna non era certo semplice. Ma per me era una sfida. Ero talmente felice quando sono andata a Sanremo che chiedevo gli autografi ai big per atteggiarmi al ritorno».

Ma non c’è solo il Festival. Vero? «Cosa c’è di più del Golden Globe? La nomination agli Oscar: una bomba atomica incredibile, ma io non volevo partire. Avevo ansia, disagio dovuta al pensiero che un premio è una responsabilità. Ma la piccola Paola mi dice: mamma se non vai sbagli, io ti aspetto a casa coi nonni». E lei prende la bacchetta magica se la mette in tasca e si presenta a Los Angeles. «Non ho vinto, ma mi sono tolto un peso. La felicità sta nelle nostre passioni e nel riuscire ad amare se stessi, qualunque sia il destino. Mi piacerebbe che questo film servisse a Paola e ad altri giovani a capire che è importante anche imparare a perdere».

