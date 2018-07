Paura per Ornella Vanoni: cancellato il concerto. Ecco le sue condizioni di salute

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Domenica 29 luglio avrebbe dovuto tenersi presso Zafferana in provincia di Catania il concerto di Ornella Vanoni, ma l’artista dalla voce calda e suadente si è vista costretta ad annullare l’evento per una ‘lieve indisposizione’. La cantante, 84 anni il prossimo 22 settembre, non se l’è sentita di salire sul palco così gli organizzatori del concerto hanno allertato per tempo sui propri canali social del cambio programma. Secondo quanto apprendiamo da F&P Group, l’azienda che si è occupata della preparazione dell’evento musicale in Sicilia, non è successo nulla di grave a Ornella Vanoni, solo un piccolo malore per la signora della musica che tornerà ad esibirsi i primi di settembre.