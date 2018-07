Pau Donés si racconta: «A 50 anni non temo il cancro e vivo al presente»

, leader dei, continua ad affrontare la sua lotta contro ile lo fa, come sempre, con un atteggiamento sereno e positivo. Il cantante spagnolo, sui propri account social, ha infatti postato una foto mentre, sorridente e in costume, si sta sottoponendo allain un ospedale di«Mi hanno chiamato dall'ospedale e mi dicono che la chemio è pronta. Così vado direttamente dalla spiaggia al reparto di oncologia. Succede nell'isola...», ha scritto il cantante e musicista su. Nativo di Barcellona, il leader dei Jarabe de Palo passa gran parte del suo tempo nella sua casa, sull'isola di Formentera, dove si sottopone alle cure per sconfiggere ilche l'ha colpito nel 2015 e che sembrava sconfitto dopo un'operazione, ma che è tornato a colpirlo l'anno scorso.Da allora, Pau Donés passa diversi mesi all'anno a, senza però rinunciare a concerti in giro per il mondo. Di certo, di tempo libero ne deve avere davvero poco, anche perché tra i tanti impegni riesce anche a partecipare, come testimonial, a diversi progetti di sensibilizzazione e prevenzione contro il cancro.