Patty Pravo e la vita spericolata: A Rebibbia si stava bene e ho picchiato Beppe Grillo

VENEZIA - È morta, la mamma dellaLa donna, pensionata e vedova di Aldo Strambelli, aveva 91 anni e da parecchio tempo aveva lasciato il centro storico lagunare per andare a vivere in terraferma. In questi anni, infatti, abitava aed è per questo che i funerali si terranno questo pomeriggio, con inizio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Pietro.Come la cantante ha più volte spiegato nelle interviste, i suoi genitori hanno sempre abitato in terraferma mentre lei è praticamente cresciuta nel, vivendo per molti anni nelinsieme ai nonni. Va anche ricordato che, dopo la morte del nonno Domenico, Patty Pravo era andata a Londra, ma dopo poco era tornata in Italia trasferendosi a Roma, dove aveva cominciato a farsi notare nel mondo della musica col nome di Guy Magenta.Dellaraccontava che le piaceva andare in moto con il figlio maschio «e si arrabbiava di dover fare solo la passeggera».