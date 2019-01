Paolo Conte: le nuove date del tour 2019 e il calendario completo

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Vieni via con me», cantain uno dei suoi brani più famosi. E il pubblico non vedo l'ora di seguirlo e andarsene con lui ai suoi live, ora che sono uscite le. Dopo aver registrato il sold out su tutte le tappe programmate nel 2018 con il suo "Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro", si aggiungono due nuove serate al tour 2019: 18 maggio al Teatro Rossetti die il 29 giugno a Piazza Loggia diUn tour di celebrazione dei cinquant'anni di "Azzurro" il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Venerdì 9 novembre 2018 è uscito "Live in Caracalla – 50 years of Azzurro" (BMG), il nuovo disco di Paolo Conte registrato dal vivo alleTerme di Caracalla a Roma insieme ad un'Orchestra composta da musicisti d'eccezione in occasione dei cinquant'anni di "Azzurro".Nella tracklist è inserito anche "Lavavetri", il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da "Per me", l'ultimo inedito pubblicato nella raccolta "Zazzarazaz".Il tour, organizzato da Concerto Music, farà tappa anche a Genova, Lucerna, Torino, Bergamo, Cervere, Perugia e Koln.Lo spettacolo di Trieste è a favore del Comitato Friuli Venezia Giulia AIRC per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori femminili.23.02 GENOVATeatro Carlo Felice; SOLD OUT28.03 LUCERNA (CH)KK Luzern;15.04 TORINOTeatro Regio; SOLD OUT10.05 BERGAMOCreberg Teatro; SOLD OUT18.05 TRIESTETeatro Rossetti; NUOVA DATA29.06 BRESCIAPiazza Loggia; NUOVA DATA5.07 CERVERE (CN)Anfiteatro dell'Anima;14.07 PERUGIAArena Santa Giuliana;3.08 KOLN (D)RoncalliplatzCD1: Ratafià (live); Sotto le stelle del jazz (live); Come di (live); Alle prese con una verde milonga (Live); Messico e nuvole (Live); Languida (Live); Snob (live); Recitando (Live); Eden (live); Sudamerica (live); Lavavetri.CD2: Dancing (live); Gioco d'azzardo (Live); Gli impermeabili (live); Madeleine (live); Via con me (Live); Max (live); Diavolo rosso (live); Le chic et le charme (live); Azzurro (live); Bye, music (live)."Live in Caracalla – 50 years of Azzurro" (BMG Rights Management/Warner) è disponibile in una speciale edizione in tre vinili.