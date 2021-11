Paolo Belli, special guest di Radio Rock con la rubrica "Rock a Belli": ogni mercoledì di Novembre

Per tutto il mese di novembre, il The Rock Show avrà uno special guest: il musicista, cantautore e showman Paolo Belli. Ogni mercoledì, dalle 9.00 alle 10.00 ci sarà una rubrica di musica, parole e divertimento chiamata ROCK-A-BELLI: uno spazio di libertà creativa, goliardia e cultura musicale curata dal dj di punta di Radio Rock, Paolo Belli.

Dunque, ci sarà una modifica nell'ora in solitaria in cui ogni giorno il conduttore dello spazio, Emilio Pappagallo, viene "abbandonato" dal duo comico, formato dagli attori e speaker Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi. Il duetto Pappagallo - Belli darà vita ad uno spazio senza rete in cui opinioni originali, musica e sociale si mischieranno.

Nuova avventura per il fondatore del mitico gruppo Ladri di Biciclette, già vincitore del Festivalbar con Sotto questo sole e ex presidente della Nazionale Cantanti, coconduttore di Ballando con le stelle e mattatore in ogni branca dello spettacolo, tra cui anche il teatro.

