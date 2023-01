Paolo Belli: «La mia sit-com musicale, mi ispiro a Belushi. Ballando? Con Milly mi trovo benissimo»

di Ferruccio Gattuso

ROMA - Che sia un palco live, uno teatrale o uno studio televisivo Paolo Belli si sente a suo agio. Basta che accanto a lui ci sia lei: la musica. Compagna di vita da sempre, di quelle fedeli e alle quali restare fedeli. Musica da suonare, certo, ma anche da raccontare. Ecco perché il cantante e showman romagnolo è tornato in scena con lo spettacolo tra prosa, canzoni e comicità intitolato “Pur di far commedia”, naturale prosieguo di “Pur di far musica”, in tour nazionale da fine gennaio con chiusura il 6 aprile al Teatro Olimpico di Roma.

Poliedrico, instancabile: da dove prende l’energia?

«Dall’entusiasmo, e dalla felicità di fare il mestiere che sognavo da ragazzino. Vengo dalla scuola che insegna a far tesoro di tutto: studi di conservatorio ma irresistibile attrazione per il blues, il funky e il jazz».

E l’ironia: tanti cantautori o rapper si prendono troppo sul serio. Lei allo spartito musicale aggiunge quello della leggerezza.

«Enzo Jannacci, James Brown, Louis Armstrong, i miei idoli: tutti artisti che sapevano porre la loro eccellente musica con l’arte della leggerezza».



