Paolo Belli sorprende tutti all'Harry's Bar: il duetto (improvvisato) sulle note di Armstrong

Da Ballando con le Stelle a cantando con il pianista Paolo Belli, si sa, non lo ferma nessuno: da sempre un vulcano di idee, iniziative ed entusiasmo anche quando diluvia. Già, qualche sera fa approfittando di una pausa delle prove della trasmissione con Milly Carlucci, il cantante e presentatore ha lasciato gli studi Rai del Foro Italico e ha deciso di farsi una passeggiata nella strada della Dolce Vita. Ma sul più bello è stato sorpreso da un forte temporale.

Che fare? Belli, armato di greenpass, ha trovato riparo all'Harry's Bar di via Veneto. Ad accoglierlo il padrone di casa Piero Lepore. Il Paolo nazionale così, in attesa che la pioggia terminasse, ha sorseggiato un bicchiere di vino e gustato un filetto alla Rossini. In sottofondo il pianista suonava i grandi classici del jazz.

Ma quando Paolo era pronto ad andar via è scattato il duetto: sulle note di What a Wonderful World, Belli ha sfoderato la sua voce black profondissima come il grande Louis Armstrong. Sorpresi e affascinati gli ospiti del ristorante hanno applaudito a lungo chiedendo il bis. Ma Belli appena visto che aveva spiovuto ha approfittato per tornare a casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA