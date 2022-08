Paola Turci, paura per una brutta caduta: ricovero in ospedale e concerto annullato. Come sta

Il loro matrimonio ha appassionato milioni di italiani, lo scorso luglio. Ma adesso Paola Turci e Francesca Pascale, purtroppo, hanno altro a cui pensare. Paola, infatti, avrebbe dovuto esibirsi domani, lunedì 29 agosto, presso l'Arena San Domenico di Forlì, ma a causa di problemi di salute non potrà farlo. La cantautrice, infatti, ha avuto una brutta caduta che ha richiesto il ricovero in ospedale.

Paola Turci, il concerto «maledetto»

Il concerto di Forlì, per Paola Turci, sembra davvero maledetto. Originariamente previsto per il 19 giugno, è stato rinviato a causa del Covid preso dall'artista. E, adesso, che sembrava tutto pronto per recuperare la data del suo tour «Io sono», a cui avrebbero dovuto partecipare anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchestra Maderna e gli studenti del Canova, un altro brutto imprevisto che tiene in apprensione i fan.

Paola Turci, come sta

Paola Turci, dopo essersi sposata con Francesca Pascale, è tornata a lavoro. Il suo tour in giro per l'Italia procede a gonfie vele, ma il concerto di Forlì che aveva registrato il tutto esaurito non ci sarà. L'artista non potrà esibirsi a causa di una caduta con conseguente ricovero in ospedale. A darne notizia è lei sui suoi profili social: «Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutt@ quant@».

Paola Turci in ospedale: lo spavento di Francesca Pascale

Ma non è l'unica a rasserenare i fan. La neo moglie Francesca Pascale le dedica un commovente post su Instagram, in cui si ritrae insieme a Paola Turci, allegre e sorridenti prima della caduta. «Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo», scrive la Pascale a corredo della foto. E i fan tirano un sospiro di sollievo dopo la grande paura.

