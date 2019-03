Turci: «Voglio prendere la vita a morsi»

Dice di essere in forma, «anche se un po’ frastornata». Si sa, l’uscita di un nuovo disco è sempre qualcosa di emotivamente importante per un musicista. Soprattutto per lei, Paola Turci, che Viva da morire, il nuovo album di inediti nei negozi dal 15 marzo dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, l’ha addirittura definito «un figlio inatteso». «Una scoperta continua», racconta. «I miei dischi sono come figli. Questo in particolare, perché segna un percorso fatto su me stessa». All’interno, dieci brani. In gran parte composti con la collaborazione di colleghi e amici: da Giulia Anania a Federica Abbate, da Nek a Shade, con cui duetta in Le Olimpiadi tutti i giorni.

Una scelta voluta o casuale?

«In realtà non avevo alcun obbligo di pubblicare un disco. Poi, parlando con Luca Chiaravelli, il mio produttore, è nata questa idea, dopo lunghe chiacchierate, condivisioni di idee, pensieri. Ho incontrato questi colleghi, ne ho conosciuti altri più da vicino. Con tutti da subito c’è stato un feeling spontaneo. Quando abbiamo deciso di pubblicare il disco è venuto tutto da sé, ed è arrivato anche l’invito a Sanremo».

Sul palco dell’Ariston ha cantato “L’ultimo ostacolo”, un brano ispirato a suo padre. Anche gli altri brani del nuovo album hanno un forte significato personale per lei?

«Ogni canzone questa volta ha un forte imprinting personale, anche se non si tratta di un concept-album. Ogni brano è nato da solo, ma il tutto racconta un mio percorso personale, fatto di domande, dolori, della mia voglia di mordere la vita. La vitalità del titolo è una dichiarazione d’intenti: l’energia di chi sa di essere sopravvissuto a qualcosa e può solo guardare avanti».

Ha spesso scelto di esporsi come donna, di parlare della sua vita attraverso le sue canzoni, arrivando a raccontare persino di un abuso sessuale nel 2005 con “Fiori di giardino”. Crede sia doveroso per un artista esporsi?

«Credo sia giusto farlo se necessario, senza temere il giudizio altrui».

Trova giusto quanto detto quindi da Emma Marrone in concerto a favore dei migranti?

«Trovo doveroso dire ciò si pensa, anche se si è famosi e se la propria voce arriva a molti. Poi il giudizio verbale quando è così violento nei confronti di una donna può essere secondo solo alla violenza fisica. Le offese fatte a Emma andrebbero punite in modo serio. Ma evidentemente siamo in un paese molto indietro per i diritti delle donne».

L’ha mai provato in prima persona?

«Anni fa, a Lecce, mi rifiutai di cantare quando scoprii che su quel palco sarebbe stato premiato anche Flavio Tosi, su cui gravava una condanna per propaganda razzista. Fui verbalmente uccisa dai commenti leghisti sui social».

Lei vive a Roma, ma ha parenti a Milano. Quale città preferisce?

«Mi piace molto Milano, ma Roma con il suo fascino eterno è la mia città. Anche se oggi, per colpa della politica in Campidoglio, e non solo dell’ultima giunta, Roma è come una donna che si è lasciata andare».

