Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini presentano "Radio Zeta Future Hits Live 2022". I tre speaker di Radio Zeta sono pronti a salire sul palco dell’Auditorium Parco della Musica il prossimo 9 giugno in veste di presentatori. L’evento, già sold out, sarà trasmesso in radiovisione.

Leggi anche > Caterina Balivo sbarca su Tv8 con 'Chi vuole sposare mia mamma': «Avevo voglia di novità»

Radio Zeta Future Hits Live 2022 sarà trasmessa dalle 21 in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play (https://play.rtl.it/).

A condurre tre giovani che incarnano i valori della generazione zeta perché la vivono ogni giorno e che sul palco porteranno energia e freschezza.

All’interno del palinsesto di Radio Zeta, Paola Di Benedetto conduce “Generazione Zeta” il lunedì dalle 17 alle 19, Jody Cecchetto conduce “Destinazione Zeta”, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, e Camila Ghini “Aperizeta” dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.



RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE - IL CAST DELLA SERATA



Gli artisti che si esibiranno il 9 giugno saranno: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA