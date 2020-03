iostoacasa, il contest dei Viito su Instagram: «Mandateci le foto delle vostre pantofole»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 10:59

I Viito invitano tutti a mostrare le pantofole. La band ha chiesto ai suoi followers di mostrare le pantofole che usano in casa per gestire meglio la noia dovuta a questi giorni di isolamento. I provvediementi presi dal governo hannoa, o almeno a limitare il più possibile gli spostamenti che dovranno essere effettuati soltanto in caso di necessità o lavoro. Sui social, per questo, è stato lanciatocui hanno aderito anche molti personaggi dello spettacolo.Bobo Vieri ha invitato tutti a mostrarsi mentre fanno le pulizie di casa, Costanza Caracciolo ha lanciato la sfida in cucina, mentre la band Viito ha scelto di chiedere a tutti di mostrare le pantofole. Stando in casa, è risaputo, si tolgono le scarpe e si indossano comode pantofole per questo i ragazzi della band hanno voluto chiedere a tutti i loro followers di mostrare le più bizzarre calzature da casa.Il web a riguardo si è scatenato: decine di pantofole pelose, con pupazzi stravaganti,colorate, ma anche le più classiche, alcune vintage.Un modo per sentirsi tutti parte di una comunità, per essere uniti anche in questo momento così difficile per tutti gli italiani.