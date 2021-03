Pane, il nuovo singolo di Paolo Audino e la campagna a favore dei volatili con testimonial Enzo Salvi

“Pane”, il nuovo singolo di Paolo Audino è disponibile nei digital store. “Pane” di Paolo Audino dà voce ad una campagna di sensibilizzazione green che vede protagonista l’attore Enzo Salvi, presente in alcuni video con il cantautore per lanciare messaggi in difesa dell’ambiente.

“Pane” è il nuovo singolo di Paolo Audino, autore di numerosi successi tra i quali “Brivido Felino” interpretato da Mina e Celentano. Il brano, dedicato al risveglio della primavera e il dono della vita, è legato ad una campagna di sensibilizzazione in difesa dell’ambiente, degli animali e, nello specifico, dei volatili. Protagonista l’attore Enzo Salvi, presente in alcuni video con il cantautore per lanciare messaggi in difesa dell’ambiente, in collaborazione con l’associazione “Passione Pappagalli Free Flight”, fondata da Chiara Alessandrini che vede alla vicepresidenza lo stesso Salvi. L’associazione, in prima linea con la Federazione Ornicoltori Italiani Onlus, rappresenta in Italia un vero punto di riferimento e si pone lo scopo di educare al rispetto dei volatili e all’importanza di condividere con i propri pappagalli una vita serena permettendogli di farli volare in libertà, colorati e felici.

