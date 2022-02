Paki, Bobby Posner e Gian Pieretti a “Oggi è un altro giorno": i grandi successi e quella frase censurata

A Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone, tre artisti che hanno fatto la storia della musica negli anni Sessanta. Paki, Bobby Posner e Gian Pieretti hanno realizzato successi come "Pietre", "Ma che colpa abbiamo noi", "Donna felicità", "Ma che freddo fa" e continuano ancora a fare musica.

Paki, Bobby Posner e Gian Pieretti a Oggi è un altro giorno

I tre cantanti oggi si esibiscono insieme. «Siamo amici da tempo - hanno spiegato- abbiamo detto, perché non facciamo qualcosa insieme ora che abbiamo 70 anni, perché non percorriamo insieme musicalmente la quarta generazione? Facciamo uno spettacolo atipico per l’Italia, uno accompagna l’altro e siamo sempre insieme sul palco. Si suona e si cantano due ore di successi dal vivo».

Gli artisti raccontano inoltre un aneddoto su un brano diventato un cult "Singapore" de I Nuovi Angeli. Erano anni in cui puntavano all'innovazione e a temi particolari, ma non era facile portare avanti certe rivoluzioni. Una frase della canzone fu censurata. Si trattava di "Sono troppi i campi da arare per un solo trattore".

