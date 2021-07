Pablo America, fuori il nuovo singolo "Police & Kidz". E sul brano dice: «I poliziotti sono mazze da baseball in abito da sera, i bambini sono black-bloc»

È uscito “POLICE & KIDZ”, il nuovo singolo di PABLO AMERICA, disponibile in streaming e in digitale al link https://vir.lnk.to/policenkidzPR (Maciste Dischi/Virgin Records Italia/Universal Music Italia). Il pezzo anticipa un’altra doppietta in grande stile, in cui l’artista mette in mostra ancora una volta la sua forza e poliedricità.

A proposito del brano, Pablo America commenta: “I poliziotti sono mazze da baseball in abito da sera, i bambini sono black-bloc. Immaginavo celerini e bambini a un concerto per pogare insieme e così è nato il pezzo.” “Police & Kidz” è il terzo brano “club” dopo “Grabowski” e “Loco Loco”. ​

Pablo America è un cantautore, produttore e Uber driver. Nato a Torino negli anni 90, vive da anni in campagna, nelle Marche. Canta e produce le sue canzoni con una chitarra, una tastiera e un computer. Prima di dedicarsi unicamente alla musica, fino a marzo di quest’anno, Pablo ha lavorato come Uber driver collezionando tra Roma e Milano oltre tremila corse che sono state come lui stesso ammette: "forse, la migliore ispirazione per le mie canzoni". Il suo è un pop realista che stringe però a denti stretti una sensibilità gigante dai risvolti psichedelici, alimentata da un'abissale urgenza di coralità. Pablo America si presenta quindi con due identità ben distinte, ma che convivono nello stesso artista e verranno sviluppate parallelamente.

LIVE

Quest’estate Pablo America porterà la sua musica in giro per l’italia, queste le date del tour organizzato da Live Nation:

8 LUGLIO – ARTI VISIVE FESTIVAL, SOLIERA (MO) / con Lucio Corsi

9 LUGLIO – SEITUTTOLINDIE MONK, ROMA / Lineup: Federico Fabi, Pablo America, Matteo Alieno

17 LUGLIO – REALITY BITES FESTIVAL, FUCECCHIO (FI) / Lineup: Studio Murena, Pablo America, Incubo

18 LUGLIO – BALENA FESTIVAL, GENOVA / con Ministri

26 LUGLIO – SPILLA FESTIVAL, ANCONA / Lineup: Ariete, Pablo America, Tenth Sky

Calendario completo, informazioni e biglietti su www.livenation.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA