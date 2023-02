Ozzy Osbourne si ritira dalle scene, l'annuncio: «Mai più in tour, problemi alla spina dorsale dopo un incidente»

Ozzy Osbourne ha annunciato il ritiro dal tour europeo che avrebbe dovuto intraprendere a maggio e ha cancellato tutti i suoi prossimi spettacoli a causa di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Al rocker 74enne è stato diagnosticato il morbo di Parkinson quattro anni fa e negli ultimi anni ha combattuto contro vari problemi di salute.

Il tour annullato

Il tour, originariamente fissato per il 2019 e poi riprogrammato tre volte, ora è stato ufficialmente cancellato insieme ad altre date in futuro. L'ultimo spettacolo dal vivo di Ozzy è stato nel dicembre 2018, dove si è esibito all'Ozzfest di Inglewood come parte del tour di addio, No More Tours II.

Il post su Instagram

Mercoledì mattina, in un sincero post su Instagram, il rocker dei Black Sabbath si è scusato per aver "deluso" i suoi fan e ha ammesso "non avrei mai immaginato che i miei giorni in tour sarebbero finiti in questo modo". Ha confessato di essere ancora alle prese con problemi di salute sette mesi dopo aver subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale che lo ha salvato dalla paralisi e durante la sua battaglia in corso contro il morbo di Parkinson. Ha spiegato: «Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan. Come forse tutti saprete, quattro anni fa, questo mese, ho avuto un grave incidente, in cui mi sono danneggiato la spina dorsale. Il mio unico scopo in questo periodo è stato quello di tornare sul palco. La mia voce sta bene. Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, interminabili sessioni di fisioterapia e, più di recente, l'innovativo trattamento Cybernics (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole».

