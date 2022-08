Ozzy Osbourne confessa: «Ho smesso con gli acidi quando il mio cavallo mi ha mandato aff***»

La vita stravagante e sopra le righe di Ozzy Osbourne è nota e sono tantissimi gli aneddoti che lo riguardano, da quella del pipistrello ucciso a morsi sul palco alle colombe decapitate o formiche sniffate. II rocker dei Black Sabbath, che ora ha 73 anni ed è al suo tredicesimo album da solista, continua a far parlare di sè.

Il Daily Star ha pubblicato di recente un estratto di una biografia di Ozzy in cui viene spiegato il perché decise di abbandonare gli acidi per sempre. «A quel tempo in America - ha raccontato - la gente era solita mischiare drink e acidi. Allora ingoiavo manciate di pastiglie alla volta. una dipendenza aestrema quella per le droghe che gli faceva compiere gesti estremi facendosi male appositamente solo per poter avere le ricette di anti-dolorifici: «Prendevo un pezzo di legno e mi colpivo in testa, così che mi dessero una confezione di pillole».

Ad un certo punto, prosegue il rocker «Decisi poi di darci un taglio una volta tornato in Inghilterra. Ho preso 10 pasticche di acido, poi sono andato a fare una passeggiata in un campo e sono finito a parlare con questo cavallo per circa un’ora».

Osbourne che non ha mai preso la patente, ha da sempre un rapporto speciale con i cavalli, ha come un'epifania: «Mi sono ritrovato a parlare con un cavallo per circa un’ora. Alla fine il cavallo si è girato e mi ha detto di andare a farmi fottere. Da lì ho detto basta».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 20:37

