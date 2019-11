Ozzy Osbourne, riprogrammato il tour europeo. Spostata la data di Bologna: ecco quando verrà recuperata

Lunedì 11 Novembre 2019, 15:10

, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitore di Grammy Awards, annuncia ildegli show in Europa e in UK del suo “No More Tours 2”.La, originariamente prevista per il 10 marzo 2020, verràI biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 12 aprile 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/requests/new se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster.La nuova tournée durerà 6 settimane e comincerà dalla Gran Bretagna, Paese natale di Ozzy per poi concludersi il 7 dicembre a Helskinki in Finlandia. Il tour fermerà a Birmingham per uno show da brivido nella sua città natale il giorno di Halloween, poi in Germania, Austria, Spagna, Svizzera e Finlandia.I JUDAS PRIEST rimangono gli special guest confermati per tutte le date.ha dichiarato: “Non vedo l‘ora di tornare in tour ancora una volta! Ma vi chiedo di essere pazienti ancora per un poco. Voglio essere pronto al 100%!”.Ecco le nuove date del tour:DATA CITTÀ VENUEVen 23/10 Newcastle, UK Utilita ArenaDom 25/10 Glasgow, UK SSE HydroMer 28/10 Londra, UK The O2Sab 31/10 Birmingham, UK Resorts World ArenaLun 02/11 Manchester, UK Manchester ArenaGio 05/11 Dublino, Irlanda 3ArenaDom 08/11 Nottingham, UK Motorpoint ArenaMer 11/11 Dortmund, Germania WestfalenhalleVen 13/11 Praga, CZ O2 ArenaLun 16/11 Vienna, Austria StadthalleGio 19/11 Bologna, Italy Unipol ArenaDom 22/11 Madrid, Spagna WiZink ArenaTue 24/11 Zurigo, Svizzera HallenstadionGio 26/11 Monaco, Germania OlympiahalleSab 28/11 Mannheim, Germania SAP ArenaLun 30/11 Berlino, Germania Mercedes-Benz ArenaGio 03/12 Amburgo, Germany Barclaycard ArenaSab 05/12 Stoccolma, Svezia Venends ArenaLun 07/12 Helsinki, Finlandia Hartwall Arena