Orietta Berti, incontro con il Dalai Lama: «Mi ha detto che mi usciva una luce dalla testa». La risposta esilarante della cantante

Orietta Berti e l'incontro con il Dalai Lama: «Mi disse che mi usciva una luce dalla testa». La cantante Orietta Berti, ospite del “Salento Book Festival”, ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga carriera, compreso l‘incontro con il Dalai Lama.

Orietta Berti e l'incontro con il Dalai Lama

Orietta Betti, ospite del “Salento Book Festival”, ha raccontato un evento particolare della sua lunga carriera, l’incontro con il Dalai Lama: «Lui era a Milano per un evento e io dovevo intervistarlo per Fabio Fazio – ha fatto sapere Orietta Berti intervistata dal suo padre spirituale don Guido Colombo - durante un collegamento in diretta per Che Tempo Che Fa. Mi avvicino e il suo assistente mi dice che è ormai tardi e che non c’è tempo per l’intervista. Inaspettatamente però, il Dalai Lama in persona mi guarda e dice: “Le esce una luce dalla testa, voglio parlare con lei”. Al che io rispondo: “Sono le meches, le ho fatte ai capelli”. “Questo è meglio che non glielo traduco – ha risposto l’assistente - sennò non la fa più la sua intervista”. Insomma, è stato così che ho portato il Dalai Lama da Fazio».

Orietta Berti ha parlato anche del suo tormentone estivo, “Mille” con Achille Lauro e Fedez: «Quando Fedez mi ha fatto sentire il pezzo per la prima volta, io gliel’ho mandato cantando in una nota vocale sul telefonino e lui subito mi ha invitato a Milano per fare il provino. (…) Una volta lì, mi hanno detto che anche Achille Lauro voleva cantare con noi e mi hanno chiesto se mi dispiaceva: “No, è un terno al lotto quello lì”, gli ho risposto io. E così l’abbiamo fatta. Ma io non mi monto mica la testa, a settembre torno a fare il mio cofanetto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA