Santa Cecilia: Pappano dirige lo Stabat Mater di Rossini, con Anna Netrebko, Marianna Pizzolato. E ancora Yuja Wang, Orozco-Estrada, Bertrand Chamayou.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 18:34

, la pianistae - senza nulla togliere al valore internazionale di questi grandi artisti - la "star" incontrastata: l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta daCon la disponibilità di Rai Cultura sono stati resi disponibili tre nuovi concerti su ww.santacecilia.it e sui canali social dell’Accademia, corredati dai relativi programmi di sala scaricabili gratuitamente in formato pdf.alle ore 19.30 Antonio Pappano sale sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia per dirigere un brano di scintillante vitalità, L’apprendista stregonedie la più spettacolare delle sinfonie di: la Nona, cosiddetta “Dal Nuovo Mondo” perché il compositore la scrisse a New York durante il periodo in cui fu chiamato a dirigere il Conservatorio di quella città. Ospite d’eccezione di questo concerto, la pianista cinese Yuja Wang, che si esibisce nel Concerto per pianoforte n. 2 di, il concerto più grandioso e ricco di idee del maestro ungherese.l’Accademia proporrà uno dei sommi capolavori di: lo Stabat Mater per soli coro e orchestra registrato al Festival di Salisburgo nell’agosto 2011, diretto da Antonio Pappano sul podio di Orchestra e Coro di Santa Cecilia (Maestro del Coro,) e interpretato da un cast di grandi voci: Anna Netrebko, Marianna Pizzolato, Matthew Polenzani e Ildebrando D'Arcangelo. Lo Stabat, parzialmente composto nel 1831 e completato nel 1842 su commissione di un ricco prelato spagnolo, fu definito dallo scrittorecome «l’addio di Rossini alla vita, il canto dell’uomo che si sa toccato dallo spirito per l’ultima volta: non piange, né si lagna, che sarebbe al di sotto dell’ora e del suo canto. È contrizione e lirica meditazione della morte».Andrés Orozco-Estrada dirige il poema sinfonico Così parlò Zarathustra di, il cui incipit iniziale è legato nell’immaginario collettivo alle scene iniziali di, il film diche nella stessa pellicola inserì anche brani del compositore ungherese, di cui in questo concerto è in programma il brano Lontano. A completare il programma, il pianista francese Bertrand Chamayou, specialista del repertorio romantico, siederà alla tastiera per il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di: collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito www.santacecilia.it/onlineforkids, gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica, tutorial e una piccola fiaba visibile a tutti.