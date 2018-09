Gli Oonar live il 30 settembre allo Sheket di Roma per anticipare il nuovo album

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Glitornano dal vivo domenica 30 settembre allo, nuovo locale del(Via delle Botteghe Oscure, 33) per presentare in anteprima i brani del loro nuovo album, in uscita per Terre Sommerse il prossimo inverno.La cornice è quella di Border Live, che in collaborazione con lo Sheket e Nastro Azzurro avvia una nuova stagione all’insegna della musica alternativa, tutta dal vivo. La serata, che inizierà alle 19.30 vedrà alternarsi sul palco insieme agli Oonar diverse altre band protagoniste della scena alternative romana.L’album è il frutto di un lavoro consapevole e genuino, nel quale la dimensione di band emerge su tutti i livelli, a cominciare dalla scrittura e dall’arrangiamento dei brani, concepiti con la precisa fisionomia della migliore musica alternative internazionale, anche grazie alla scelta della lingua inglese e dell’elettronica come chiave di lettura privilegiata. Ed è proprio nel live che questa impronta collettiva si esprime al meglio, energica e dotata di un forte impatto comunicativo, nel quale la band infrange le barriere tra pubblico e palcoscenico, tra ascoltatore e performance, arricchendo i brani con la forza immaginativa che scaturisce dalla personalità di ciascun componente.Ad anticipare l’album il videoclip del primo singolo Forbidden Soul, la cui uscita è prevista per l’inizio di novembre.