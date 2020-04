One World Together At Home: da Lady Gaga a Bocelli, la musica si riunisce sul web contro il coronavirus

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 16:10

. Sarà come l'iconico Live Aid ma virtuale. Promosso dall'organizzazione internazionale Global Citizen e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,ha l’obiettivo di esprimere sostegno a tutti i malati didel mondo e agli operatori sanitari quotidianamente in prima linea per salvare vite umane.Il mega concerto One World: Together At Home, destinato a entrare nella storia, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Rai Radio 2 nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a partire dalle ore 1.45 del mattino, con il commento di Ema Stokholma e Fabio Canino. Domenica 19 aprile alle 18.10 si potrà vedere in replica National Geographic (Sky, 403), oppure 19 alle 21 su MTV (canale 130 di Sky, e in streaming su NOW TV). Non è una maratona televisiva ma un evento mondiale unico nel suo genere realizzato per celebrare l’impegno eroico degli operatori sanitari e sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro il. Lo speciale, che non è una maratona, proporrà storie di medici e infermieri in prima linea, racconterà l’impegno di governi e aziende per equipaggiare gli operatori sanitari di tutto il mondo, con maschere, abiti e altre vitali attrezzature di protezione e lo sforzo delle associazioni di beneficienza per fornire cibo, alloggio e assistenza sanitaria a chi ne ha più bisogno.A promuovere questa iniziativache ha coinvolto nomi illustri quali:Per l'Italia interverrannoIl megaconcerto verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme: Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook e tante altre. Presentatori della serata, per il pubblico anglofono, con il compito di passare la linea da un artista all'altro, saranno Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.