Omar Pedrini, reunion Timoria: «Viaggio senza vento negli anni '90»

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Come ritrovarsi tra genitori divorziati alla festa di laurea del figlio». Usa un paragone calzante,, per descrivere la sensazione che ha accomunato i, ritrovatisi per realizzare l'edizione rimasterizzata del loro capolavoro Viaggio senza vento del 1993.e compagni saranno a Roma l'8 novembre per un firmacopie alla Discoteca Laziale.«Quello magari no, però è stato bello ritrovarsi. Come una reunion morale».«Era il nostro terzo album, quello decisivo. Allora abbiamo voluto rischiare il tutto per tutto, con un concept, una roba da anni 70. Facciamo un disco con le palle, ci siamo detti. Ma eravamo già pronti a tornare in fabbrica».«Incredibilmente è stato un successo. All'epoca eravamo dei ragazzi di provincia poco più che ventenni, ma già aprivamo i concerti dei Litfiba. Però non pensavamo che un disco rock come quello, sospeso tra prog e new wave, potesse funzionare. Forse stava cambiando qualcosa con l'avvento del grunge. E poi ci hanno dato una mano due big come Eugenio Finardi e Mauro Pagani».«Sì, c'erano gli Afterhours di Manuel Agnelli, i Marlene Kuntz, i Ritmo Tribale, gli stessi Litfiba, che stavano svoltando decisamente verso il rock, e poi gli ex-Cccp divenuti Csi. In molti di loro ha avuto un ruolo importante Gianni Maroccolo, il musicista che ha avuto anche il coraggio di produrre i nostri primi due dischi».«Sì, farò un mini-tour elettroacustico in 8 date. A Roma verrò il 1° dicembre al Wishlist».«Sono bresciano, ma la amo davvero. Già il mio nome è un anagramma di Roma... È un palcoscenico naturale, come diceva Fellini. Adoro anche la sua cucina, le ho dedicato una puntata del mio programma Gamberock intitolato proprio Mamma Roma, tra viaggi al mercato Trionfale con Antonello Fassari, canzoni di Mannarino e carciofi alla romana».«Sì, nel 2001 suonai al Concertone con la maglia di Totti della Nazionale. Avevo anche una casa a via del Governo Vecchio, mio figlio Pablo doveva chiamarsi Giordano Bruno. Insomma, Roma ce l'ho dentro. E mi fa un po' male vedere i suoi guai».riproduzione riservata ®