L'omaggio a David Bowie: Paolo Fresu con Petra Magoni e altri grandi musicisti in concerto dal 30 giugno. Ecco le date.

L’omaggio al genio di David Bowie da parte di Paolo Fresu con Petra Magoni (voce), Gianluca Petrella (trombone ed elettronica), Francesco Diodati (chitarra elettrica), Francesco Ponticelli (contrabbasso e basso elettrico), e Christian Meyer (batteria), contenuto nel cofanetto P60LO FR3SU uscito il 10 febbraio per i 60 anni del trombettista, viene pubblicato sul digitale in una versione ampliata il 4 giugno 2021 per la Tǔk Voice, sezione dedicata alle voci della Tuk Music.

Questa versione contiene l’intera sessione di registrazione del disco, e vede aggiunte alla tracklist originale le versioni di Starman, Blackstar (con una splendida intro di Francesco Ponticelli), la versione estesa di Heroes, e soprattutto le due bonus track Warszawa e Cat People, per un viaggio attraverso le molteplici fasi della discografia di Bowie.

Heroes Expanded esce anche in una speciale versione CD slim (con tracklist leggermente ridotta) sarà venduta esclusivamente ai live del gruppo.

La scintilla da cui tutto è partito fu la commissione artistica da parte del Comune di Monsummano Terme, cittadina toscana teatro della prima apparizione in Italia di Bowie nel 1969 in occasione di un concorso canoro.

Fresu ha assemblato un gruppo di grandi ed eclettici musicisti con diverse provenienze musicali per un omaggio si rispettoso ma che guarda al futuro; ogni musicista ha dato il proprio contribuito anche in fase di arrangiamento dei brani in scaletta, conferendo ulteriore dinamismo al progetto.

Questa nuova versione ha un diverso artwork originale realizzato da Oscar Diodoro, grafico in-house dell’etichetta.

CONCERTI:

30 GIUGNO - Verona (Teatro Romano)

9 LUGLIO - Vicenza

15 LUGLIO - Perugia (UJ - Arena di Santa Giuliana)

17 LUGLIO - Pesaro (Arena del Parco Miralfiore)

20 LUGLIO - Roma (Cavea dell’Auditorium della Musica)

21 LUGLIO - Taranto (Piazza Castello)

22 LUGLIO - Grado (GO) (Arena Parco delle Rose)

11 AGOSTO - Berchidda (SS) (Time in Jazz)

