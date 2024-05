Olivia Rodrigo, incidente hot: si slaccia il reggiseno duranta il live ma continua a ballare. «The show must go on»

di Redazione Web

Olivia Rodrigo ha vissuto uno spiacevole momento sul palco quando, rialzandosi da terra, la chiusura del suo top reggiseno di pelle ha ceduto aprendosi sulla schiena. La pop star 21enne, a Londra per il suo Guts World Tour, ha però continuato a cantare. «Questo è dannatamente imbarazzante!», ha esclamato davanti al pubblico scioccata. L'incidente hot è avvenuto proprio durante la performance della sua canzone "Love is embarassing" (L'amore è imbarazzante).

La canzone maledetta

«Questa era in realtà la canzone perfetta perché ciò accadesse», hanno commentato i fan.

Rodrigo, nota per i suoi look rischiosi, ha continuato a cantare mentre una ballerina cercava di chiuderle la chiusura del reggiseno senza riuscirci per ben due volte, la seconda rincorrendola disperatamente. Una scena ai limiti del comico.

Come è andata a finire

La pop star ha continuato ad eseguire le coreografie piene di energia con una mano sul petto per non far scappare via il top reggiseno. Poi sembrerebbe che la situazione si sia sistemata. Rodrigo ha riso dell'incidente, dicendo al pubblico: «Vi avevo quasi appena fatto un flash! È così imbarazzante ma lo spettacolo deve continuare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA