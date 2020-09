NYCanta: sei giovani talenti superano le semifinali e volano in America da Carlo Conti. Clementino Show

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 17:48

Si è conclusa il 7 settembre all'interno del Confusione Fest a Roma, la semifinale nazionale del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, arrivato alla sua XIII ed. che si svolgerà nella grande mela il 24 Gennaio 2021, e sarà condotto dae trasmesso in mondovisione su Rai Italia.Cinquantanove giovani artisti, scelti attravarso un grande avoro di scouting da parte direttori artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel, su quasi 500 durante tutto l’anno attraverso selezioni telematiche (causa restrizioni covid), hanno partecipato alla giornata di semifinale con le audizioni live partite dalla mattina. Solo in venti sono approdati alla fase serale al cospetto di una giuria molto prestigiosa composta da tantissime testate giornalistiche nazionali ed esperti del settore come Mario Luzzato Fegiz, Alan Palmieri (presentatore di Battiti Live), Savino Zaba e Julian Borghesan (Rai e Radio 1), il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè, Piero Montanari della SIAE ed infine Alessio Bernabei, ex leader dei Dear Jack ed il rapper Clementino, grande mattatore dell'evento.A condurre la serata Ernesto Trapanese, bravissimo nel coinvolgere pubblico e giuria e soprattutto a tenere a battessino un'inattesa "coppia comica" formata da Mario Luzzato Fegiz e Clementino. Sul finale a sorpresa, nell’attesa dei risultati delle votazioni, un mini set di Clementino che ha coinvolto il pubblico con le sue hits.Questi i sei finalisti che saranno in gara il 24 Gennaio 2021 e concorreranno per conquistare una produzione discografica che sarà distribuita in tutte le radio ed in tutti i digital store dalla major discografica UNIVERSAL MUSIC.I finalisti sono :Namida con il brano Piccoli (Veneto)Annalisa Andreoli con il brano 60.000 vite (Abruzzo)Sabba con il brano Comete (Campania)Greogiro Rega con il brano Ogni vota (Campania)Angelica Ibba con il brano Roller coaster (Sardegna)Monia Russo con il brano Cellula (Liguria)Nelle prossime ore, attraverso i social, saranno comunicati ed annunciati anche i 4 finalisti italiani residenti all’estero che insieme ai finalisti appena elencati andranno a forma la rosa dei 10 che si esibiranno a New York.