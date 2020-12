Mezzo secolo di “Lo chiamavano Trinità”. Nusia e Frankie omaggiano con “TRINITY” la colonna sonora firmata dal Maestro Franco Micalizzi

Musica, amarcord, ricordi di colonne sonore che lasciano il segno. Così arriva in radio e in digitale “Trinity” il nuovo singolo interpretato da Nusia e Frankie che celebra la colonna sonora dell’indimenticabile film “Lo chiamavano Trinità”, girato da E.B. Clucher nel 1970 e ancora oggi campione di incassi. Il brano lancia l’album “Feeling Hight” prodotto dalla New Team Music/Believe negli store da ieri.

On line da oggi anche il video diretto da Giuseppe Bianchi con Andrea Boccalini direttore della fotografia. Alla produzione del video hanno contribuito la West Edizioni Musicali e la Star Edizioni Musicali. Un bel tuffo nel passato, con melodie musicali che ancora oggi sono parte dell’immaginario collettivo. “Che dire –ha commentato Nusia - ho avuto molta fortuna, quando Dario Valle, già autore del mio primo singolo e co-produttore dell’album, è riuscito a convincere Franco Micalizzi, compositore del brano con il testo di Lally Stott, che io sarei stata in grado di cantare “Trinity” nonostante fosse un brano più adatto ad una voce maschile A voi dire se lo sono stata, anche grazie al vocione soul e alla bravura come cantante, ma anche come anima, di Frankie Lo Vecchio che ha duettato con me”. Nusia, ha una densa gavetta nel mondo dello spettacolo, ha affiancato Gianni Morandi in “uno di Noi” su Raiuno, ha condotto vari programmi dell’emittente televisiva “Coming soon television”, ed ha curato la rubrica cinematografica nel programma giornalistico “Omnibus” sul La7 fin al 2007. E’ approdata nel mondo della musica dopo aver frequentato alla scuola di musica romana “Saint Louis”, ed ha all’attivo una collaborazione nell’album “Light signs” del compositore italiano Riccardo Ebersbacher.

Il nuovo album sarà composto da tredici brani ed è un inno alle emozioni e alla voglia di esprimerle attraverso la musica: “Tanti stati d’animo, tanti momenti perché tutto si riflette e si esprime attraverso la musica. I brani di Franco che ho sentito e che mi ha proposto infatti riflettevano tutti in qualcosa nella mia vita, nelle mie emozioni nel mio desiderio di esprimerle attraverso il canto, attraverso l’atmosfera che ogni brano aveva. Quindi raggiungere il sentimento, la sensibilità di un pubblico un po’ speciale perché in fondo siamo tutti un po’ speciali” ha concluso l’artista.

