Noyz Narcos torna dal vivo, al via il "Noyz Narcos summer tour" dall'8 giugno

Giovedì 6 Giugno 2019, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna dal vivo. Il rapper infatti l’8 giugno darà il via al “” e poi sarà presente nei principali palchi musicali dell'estate tra prestigiosi club, festival e Summer arena.Noyz Narcos, vero nome Emanuele Frasca, torna live per i suoi fan dopo il successo ottenuto del suo ultimo album “Enemy”, già certificato disco di platino ed entrato direttamente alla numero uno della classifica FIMI, e dopo aver registrato il tutto esaurito con il tour invernale.La serie di concerti parte appunto l’8 Giugno da Barzio (Lc) per proseguire a Cella Monte (Al) il 21 Giugno, Cagliari il 28 Giugno, Rieti il 30 Giugno, Bologna il 3 Luglio, Venezia il 13 Luglio, Caprarola (Vt) il 26 Luglio, Altamura (Ba) il 27 Luglio e Campo Marzo il 5 Settembre.Durante le performance live il rapper proporrà dal vivo molti dei brani tratti dalla sua ultima fatica discografica (da “Enemy”, brano che titola lavoro, a “Sinnò me moro”, passando per “Niente per Niente”) naturalmente senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato l’inizio della sua carriera. Le prevendite per le nuove date del Noyz Narcos summer tour sono disponibili sui canali di Thaurus Music.Le prime date confermate del “Noyz Narcos Summer tour”:8 giugno Barzio (Lc), Nameless Music Festival21 giugno Cella Monte (Al), Jazz: Re:Found28 giugno Cagliari, Opera Beach Arena30 giugno Rieti, Appuntamento Trasversale3 luglio Bologna, Oltre Festival13 luglio Venezia, Home Festival26 luglio Caprarola (Vt), Eco Sound Fest