Il rapper Noyz Narcos dal vivo con l'Enemy tour

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo del suo ultimo album “Enemy”, già certificato disco d’oro e stabile nella top 5 dei dischi più venduti della classifica FIMI, partirà il prossimo 27 maggio l’Enemy tour 2018 di Noyz Narcos, una nuova ondata di date dal vivo che vedranno il rapper protagonista per tutta la stagione estiva tra festival, arene e club fino a settembre.Tra le prime date confermate “L’Enemy tour 2018” di Noyz Narcos partirà da Carbonia (CI) il 27 Maggio per proseguire a Fondi (LT) l’8 Giugno, Campobasso il 9 Giugno, Campi Bisenzio (FI) il 12 Giugno, Roma il 15 Giugno, Senigallia (AN) il 16 Giugno, Padova il 20 Giugno, Milano il 29 Giugno, Catania il 4 Luglio, Salerno il 13 Luglio, Bellaria il 21 Luglio, Brescia il 28 Luglio, San benedetto del Tronto (AP) il 1 Agosto, Osoppo (UD) il 24 Agosto, Marina di Ravenna il 25 AgostoIspirazione per molti rapper nostrani, Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, dopo anni di assenza dalle scene musicali torna più entusiasta che mai per presentare live al pubblico il suo ultimo lavoro, che si avvale del contributo di alcuni importanti producer della scena odierna: da Night Skinny a Sine, da Parix e David Ice a Boss Doms e st Luca Spanish.Durante l’”Enemy tour 2018”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti Enemy (Thaurus/Universal), senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera.Da “Enemy”, brano che titola l’album, a “Sinnò me moro”, singolo che ha anticipato uscita del disco, omaggio alla leggenda di Gabriella Ferri e alla sua Roma, e “Niente per Niente”, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre di collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con Salmo nel brano “Mic check”, “Sputapalline” in feat con Coez, “Casa Mia” in feat con Luchè e Capo Plaza, “R.I.P.” con Achille Lauro, “Matanza” in feat con Rkomi e “Borotalco” feat Carl Brave & Franco.L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live.