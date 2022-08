Notte della Taranta: oltre a Stromae e Samuele Bersani tra gli ospiti anche il rapper Massimo Pericolo

Tra gli ospiti della Notte della Taranta - in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento - ci sarà anche il rapper Massimo Pericolo. Il nome si aggiunge a Stromae e a Samuele Bersani, la cui presenza era già stata annunciata in questa venticinquesima edizione. "Il Concertone è una moltitudine di linguaggi e culture scandite dal ritmo della pizzica", recita il comunicato del Concertone della Taranta. Ed ecco perchè la presenza di Massimo Pericolo: «Il concerto, per esempio, - recita nel suo ultimo libro "Il signore del bosco" - è un momento di esaltazione, di ascesi, se lo fai bene amplifica il tuo stato d’animo di benessere, se lo fai male al contrario aumenta la sensazione di malessere». Dopo Clementino nel 2018, Guè Pequeno 2019 e Madame nel 2021, anche nel 2022 La Notte della Taranta coinvolgerà il pubblico dei giovanissimi con Pericolo scegliendo il suo testo: «In tutti i paesini del mondo sono al mio posto e prego il signore del bosco. E se te ne vai, te ne vai solo per sentirti vivo. Ma non scordi mai dove sei stato bambino». A mettere insieme la varietà di suoni ci penserà Dardust (Dario Faini), nella veste di maestro concertatore della Notte della Taranta.

TARANTA 25

Dalle pizziche tradizionali alle ballate più popolari con un approfondimento sul Canzoniere Italiano di Pier Paolo Pasolini e un omaggio a Vito Nigro il cantore di Villa Castelli e alla pizzica di Cordella. I cantanti dell’Orchestra Enza Pagliara, Antonio Amato, Stefania Morciano, Giancarlo Paglialunga, Alessandra Caiulo, Salvatore Galeanda e Consuelo Alfieri sono impegnati in un percorso di armonizzazione delle voci con il noto compositore e direttore d’orchestra Valeriano Chiaravalle. I testi scelti da Dardust per la venticinquesima edizione saranno anche un viaggio danzante affidato alla coreografa Irma Di Paola e a 16 ballerini. La scenografia, firmata da Massimo Calzavara, racchiude il messaggio dell’edizione 2022: la tradizione abbraccia il linguaggio contemporaneo introducendo visioni futuriste grazie alla collaborazione con Filippo Rossi professionista dello show designer e Mauro Bubbico l’antropologo del design italiano.

Il Concertone La Notte della Taranta è un progetto culturale di ricerca musicale e coreutica prodotto da Fondazione La Notte della Taranta con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Promozione, Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.

