La Notte del Revival per Medici senza Frontiere con Pippo Franco, Silvia Mezzanotte, i Camaleonti e le cover di Lucio Battisti

Giovedì 12 Dicembre 2019, 16:29

Torna a Napoli, in occasione delle festività natalizie, la notte del, la più grande organizzazione medico-umanitaria del mondo, e dell’. Il Teatro Mediterraneo ospita, venerdì 13 dicembre alle 21, lo show “Mak π 100”.Tra gli ospiti i, la celebre band fondata nel 1963 e oggi costituita dai membri originali Livio Macchia e Antonio Cripezzi, assieme a Valerio Veronese, Massimo Brunetti e. Ad aprire la serata, il musicista e compositore Mario Fasciano insieme alla sua band internazionale: il flautista e sassofonista Rob Townsend (fulcro della Steve Hackett Band), il bassista Tony Armetta, (che ha nel suo curriculum collaborazioni con Randy Brecker, Mauro Pagani, Andrea Bocelli), il pianista, già nella band di Gato Barbieri, e il chitarrista romano Ludovico Piccinini.Sul palco conanche una special guest come, uno dei fulcri della storica Nuova Compagnia di Canto Popolare. Lo show, a cura di Ortopedia Meridionale Zungri, vedrà anche la partecipazione di Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar e attualmente impegnata in un progetto con Dionne Warwick.A fare da maestro di cerimonie e intrattenitore nobile, una star della tv come, navigato attore di teatro e cinema. Tra gli ospiti sarà presente anche Gianni Dall’Aglio, ex batterista storico di Lucio Battisti che è un testimonial della donazione organi avendo donato un rene alla moglie Orietta nel 2008. La regia dello show è di Fabio Mazzeo e introduce Laura Pagliaro.