Dirotta su Cuba, arriva il nuovo singolo “Nothing is impossible”

Esce venerdì 6 settembre “Nothing is impossible”, il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba disponibile in digital download su iTunes, su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming.



Dopo il successo del loro ultimo singolo “Good Things”, uscito il 18 Gennaio scorso, continua la produzione di brani in lingua inglese della band fiorentina: il nuovo brano apre una nuova possibile strada ai Dirotta Su Cuba, che continuano a fondere le sonorità funky che da sempre li contraddistinguono, gli arrangiamenti complessi ed estremamente ricchi tipici dei loro live alle nuove tendenze black delle produzioni d’oltreoceano, a cui sono molto sensibili.



«In questo brano - commentano così i Dirotta Su Cuba - abbiamo guardato con interesse al produttore Pharrell: abbiamo preso spunto dal suo modo di scrivere e arrangiare, l’abbiamo unito al nostro background e siamo riusciti a dare vita a un brano con un groove e un ritornello ipnotico, che scuotono corpi e coscienze. Ovviamente senza dimenticare la lezione di James Brown, che è l’unico e irraggiungibile “godfather of soul». “Nothing is impossible” affronta con “impegnata leggerezza” varie tematiche sociali, politiche ed ecologiche: l’ispirazione per il brano ci è venuta parafrasando il famoso aforisma di Muhammed Alì che si conclude con “Impossible is nothing”»



Anche il video del brano, disponibile online da venerdì 6 settembre, riprende la tematiche sociali, politiche ed ecologiche: protagonista indiscusso della clip, che rispolvera in modo romantico la tecnica dello “stop-motion”, è Gundam, l’indimenticato eroe robot. Imbracciando la sua spada elimina l’inquinamento dal Pianeta Terra, rappresenta l’azione a discapito della passività e inazione.



Il nuovo cammino intrapreso dai Dirotta Su Cuba, a partire dall’ultimo album “Studio Session Vol. 1” e continuato con i nuovi brani in inglese, li ha visti impegnati in lungo tour tutto sold out nei club più importanti d’Italia, culminato con quattro spettacoli da tutto esaurito al Blue Note di Milano, un importante concerto con gli Incognito sul palco dell’Experience di Milano e con collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso, Antonio Faraò, Dennis Chambers e Gary Grainger.



Il tour 2019 prosegue lungo tutta la penisola ed è l’occasione perfetta per testare questa nuove e importanti sfide discografiche della band fiorentina, che sta portando sul palco un mix esplosivo dei suoi brani più celebri e altre nuove sorprese.



“Nothing is impossible” si va ad aggiungere alla futura tracklist del prossimo album di inediti della band previsto in uscita entro la fine del 2019.



La nuova line up dei Dirotta è così composta: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco Caponi (sax).

