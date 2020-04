"Non sarà così strano": il brano di 13 artisti romani per la Croce Rossa contro il virus

Ci sonoimpossibili da dare in un mondo congelato dalla paura e dalla distanza. Ilperò, non ha confini e lariesce a dare una carezza priva di contatto che conforta e può aiutare ahe servono allaper fronteggiare il coronavirus . Questa è la ragione che ha spintocasa di produzione audio e video capitolina conosciuta per la sua omonima web serie, a radunareper dar voce auna traccia inedita, figlia della quarantena, finalizzata ad unirci tutti verso un unico scopo: tornare alla vita.Dae molti artisti noti della scena romana. "Non sarà così strano" è la risposta musicale all'emergenza: un coro in aiuto di chi ci aiuta per ripartire con il giusto ritmo e tornare il prima possibile alla normalità, ai concerti, allo stare insieme. Ed è la dimostrazione di come, se rimaniamo uniti anche se distanti, non sarà così strano poi tornare vicini. La traccia è uscita il 23 aprile sule suaccompagnata da un videoclip realizzato con scene delle puntate della omonima web serie dove ad essere protagonisti sono gli artisti interpreti del brano.Il video racconta la vita, il contrasto tra ieri e oggi e la voglia di tornare in strada, insieme. In chiusura intervengono diversi personaggi noti (tra cui Lillo, Giorgio Caputo e Stefano Ambrogi) per invitare a donare: una call to action diretta alla raccolta fondi per Croce Rossa di Roma per supportare economicamente l'emergenza con la musica.Sound Meeter è un progetto indipendente romano finalizzato a promuovere artisti emergenti, rivalorizzare zone periferiche e narrare la musica in tutte le sue forme. Questo spirito lo ha portato ad essere la 1° music web docu-serie italiana che, con oltre 15k followers e 100.000 views su Youtube, racconta i musicisti tra le strade del quartiere dove sono cresciuti.Nata a Roma nel 2017, in 2 anni ha esplorato con artisti comeoltre 30 quartieri, dando un volto alla vita che, lontano dai riflettori, influenza professionalmente e personalmente i musicisti. Sound Meeter è un format della So.Me. Entertainment, casa di produzione audio e video capitolina fondata e capitanata da Giacomo Latorrata, Arianna Bureca e Andrea Bureca che si occupa di videoclip (tra cui "L'insuccesso mi ha dato alla testa" di L. Carocci e "Non lo faccio più" di C. Blanc), video/shooting di concerti ('Na Cosetta, Monk, Villa Ada, Pierrot le fou, Auditorium Parco della Musica, etc.), organizzazione eventi (tra cui il SunMeeterFest a Largo Venue), produzioni musicali e progetti come "Non sarà così strano" - www.soundmeeter.com