Luca Madonia, ecco 'Non mi basta': fuori il nuovo singolo dell'ex Denovo

É uscito "Non mi basta” il singolo che segna il ritorno di Luca Madonia su etichetta Musica Lavica Records e prodotto da Denis Marino e Luca Madonia.

Il singolo offre un'anticipazione del nuovo progetto discografico del cantautore siciliano, "Stiamo tutti ben calmi" in uscita a fine ottobre.

«Non mi basta è un po’ il male di vivere che spesso ci prende ma anche la consapevolezza che la soluzione ai problemi sta solo in noi che siamo inevitabilmente artefici del nostro destino - commenta Luca Madonia. Ma, con una buona dose di masochismo ed egoismo, riusciamo il più delle volte a rovinare tutto»!

«Tutto inizia nel 1982 con i Denovo fino al 1990, poi da solista. Ho avuto il privilegio di attraversare tante stagioni musicali e di vivere esperienze uniche e a volte con persone speciali. Per festeggiare i quaranta anni di musica uscirà, a fine ottobre, il mio nuovo lavoro discografico “Stiamo tutti ben calmi”. La scelta del titolo non è casuale ma descrive lo spirito del disco in un determinato momento storico. Ci sono tre inediti più la rilettura “adulta” e volutamente acustica dei brani più rappresentativi della mia carriera, dai fantastici anni 80 con i Denovo fino alle canzoni da solista che ancora oggi parlano di me, del mio presente! racconta Luca. Abbiamo scelto un approccio musicalmente più calmo, cerebrale, vivendo in un’epoca di isteria collettiva emersa soprattutto dopo questi due anni di pandemia. È un invito, attraverso la musica, a vivere il presente con la dovuta calma che non significa sedazione e mancanza di criticità ma agire con onestà intellettuale, sapendo anche ascoltare e soprattutto prendendosi tempo per non comportarsi in modo impulsivo e aggressivo. Mi sono riappropriato delle mie canzoni passate capendo che a volte una nuova veste dà nuova vita anche ai testi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA