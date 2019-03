"Noi gli eroi", esce oggi il videoclip del nuovo singolo del cantautore romano Edo

«Il brano parla di una particolare sfumatura dell’amore: ovvero la sua fine ma con la possibilità di scenari inaspettati. – commenta Edo - Ho scritto questo in una giornata d’inverno, ero solo al mare a pensare, immerso nel totale silenzio. Ho iniziato a pensare ad una mia storia passata, una storia che sicuramente mi ha segnato e fatto capire cosa significa amare una donna! Forse è finita troppo presto o forse non è ancora finita ma questo è il bello dell‘amore: è imprevedibile. In questo brano ho messo tutti i miei ricordi, ho messo a nudo le mie emozioni senza nessun tipo di velo, se non quello della verità. È un brano importante perché rappresenta la mia crescita personale, umana».

È online il video di “” (Fenix Entertainment), il nuovo singolo di, nome d’arte di Edoardo Galletti, con la regia di Alessio Rupalti e la straordinaria partecipazione di Roberta Giarrusso e Andrea Montovoli.LEGGI ANCHE«Ho accolto con grande piacere la richiesta della Fenix Entertaiment di dirigere il videoclip del nuovo brano di Edoardo Galletti: "Noi gli eroi"– commenta il regista Alessio Rupalti – Il mio è un percorso prevalentemente cinematografico e sono solito dare questo taglio anche ai video musicali di cui curo la regia. Sono molto soddisfatto che le riprese si siano svolte interamente a Genova perché è la mia città natale e perché l’ho sempre considerata un set cinematografico naturale. Per questi due motivi mi piace usarla spesso nei miei lavori. Abbiamo giocato con i piani sequenza in un antico palazzo del centro storico e inserito Edoardo in un tramonto mozzafiato sulle scenografiche chiatte del porto antico, raggiungibili solo attraverso una passeggiata sul mare dedicata al maestro Fabrizio De Andre».“Noi gli Eroi” è prodotto da Massimo Colagiovanni e Davide Sollazzi di Bodacious Collective, già al fianco di musicisti del calibro di Marco Mengoni, Calcutta, Jeff Beck, Viito e Paola Turci. Il brano è una commistione di sonorità acustiche e colori presi dall’elettronica. Il modo di cantare di Edo riesce ad essere un ibrido tra lo stile riconducibile all’attuale mondo indie e quello riconducibile agli anni ’90.