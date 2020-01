Noemi, 11 anni fa l'esordio a X Factor: «Mi auguro che quell’emozione non mi lasci mai!»

11 anni fa esordivo a X factor cantando un brano di Mina.

Ero talmente emozionata che ho cantato la prima frase prima del tempo, ripetendola due volte per rientrare sulla base! Mi auguro che quell’emozione sana degli inizi, non mi lasci mai! pic.twitter.com/1TDemHU0PS — Noemi (@noemiofficial) 15 gennaio 2020

Giovedì 16 Gennaio 2020, 15:07

La cantante, al secolo Veronica Scopelliti, faceva il suo esordio nel mondo della musica undici anni fa, a X Factor. In occasione di questo anniversario, l'artista ha scritto un tweet per ricordare l'emozione di quei primi passi, facendo impazzire i fan.«11 anni fa esordivo a X factor cantando un brano di. Ero talmente emozionata che ho cantato la prima frase prima del tempo, ripetendola due volte per rientrare sulla base! Mi auguro che quell’sana degli inizi, non mi lasci mai!» ha scritto Noemi su Twitter.Tantissimi i commenti: «Quanto tempo che è passato senza che ce ne accorgessimo.. quante!!», «Mi ricordo di tutte le tue esibizioni, quantaquando ti eliminarono», «La. Un talento puro» sono solo alcuni degli attestati di stima dei suoi follower, tra fan della prima ora e chi invece l'ha scoperta più tardi, con grandi successi come "Vuoto a perdere", "Sono solo parole", "L'amore si odia" con Fiorella Mannoia e la splendida "Il cielo toccherò" della colonna sonora del film d'animazione "Ribelle - The Brave" (Disney-Pixar).