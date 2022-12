Noemi in tour si svela (e si vede tutto): il look audace ipnotizza il pubblico

di Redazione web

Noemi si svela al suo pubblico: è partito da Napoli il tour che la porterà in giro per i teatri più importanti di Italia con altre quattro tappe tra Roma, Bologna, Torino e Firenze.

Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, ha dato il via ai concerti invernali nel migliore dei modi: il 5 dicembre si è esibita a Napoli al Teatro Bellini e le foto pubblicate sui social ne dimostrano il grande successo.

Il look è audace e il risultato è un vedo non vedo, Noemi ha ipnotizzato il suo pubblico sin dal primo momento grazie alla scenografia del palco in linea con l'eleganza senza tempo del teatro.

Noemi a Leggo, prima del tour invernale: «Vivo un equilibrio speciale. Un figlio? Voglio sentirmi più forte»

Noemi a Belve: «La foto di me sovrappeso e Michelle Hunziker bellissima. A Sanremo toccai il fondo»

Noemi A Leggo Pt 1

Il tour di Noemi

«'Nnammurata, grazie Napoli», scrive Noemi come didascalia nella carrelata di foto che mostra il prima e il dopo la tappa zero del suo tour invernale. Sorridente e col cuore colmo di gioia, Noemi ha offerto al suo pubblico un grande spettacolo fatto di solo voce e pianoforte: «E finalmente il pianoforte al centro che suonerò molto e questo è un altro velo che cade tra me e il pubblico», aveva raccontato l'artista in esclusiva a Leggo.

E così è stato, Noemi cercava più intimità col suo pubblico e l'ha trovata svelandosi in tutti i sensi. Un'atmosfera magica e frizzante allo stesso momento: un pianoforte al centro del palco coperto da un velo e un gioco di luci che concentra l'attenzione sull'artista, poi il velo si alza e lo spettacolo ha inizio.

Per il look, Noemi ha optato per dei pantaloni di pelle aderentissimi e una giacca over con le spalline imbottite. Ma dalle foto non sfugge il dettaglio: la cantante ha reso l'outfit piccante lasciando la giacca aperta e il petto nudo, coperto solo dai lati del blazer.

Noemi dopo il concerto si è concessa il tempo per una tradizionale pizza napoletana e poi via... si riparte alla conquista della prossima tappa del suo tour invernale, il 7 dicembre a Torino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA