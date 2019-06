Noemi e Motta all'Hard Rock Cafe a Roma alla festa del Founders’ Day: presentato il nuovo menu

di Valeria Arnaldi

Una performer su alti trampoli, in costume bianco con ampie maniche a simulare il movimento di ali, le suggestioni di un volo fiabesco. Una mangiafuoco intenta a comporre una “danza” di fiamme per affascinare gli sguardi di pubblico e passanti. Su tutto, la musica a dare ritmo - anzi ritmi - alla serata con più interpreti, fino ad arrivare alle esibizioni di Motta e Noemi. Grande festa, ieri, all’Hard Rock Cafe a Roma per il Founders’ Day del brand - il primo locale è stato inaugurato il 14 giugno 1971 all'Old Park Lane di Londra - festeggiato con il lancio del nuovo menu. Non un semplice ammodernamento della Carta. Nella storia del marchio, infatti, con una ventina di nuovi piatti, questa la più grande innovazione di menu. Protagonista, il primo 24-Karat Gold Leaf Steak Burger al mondo, pluripremiato Steak Burger qui proposto con foglia d’oro, a sostegno di Action Against Hunger.

Non solo gola. Nel regno del rock, la festa non poteva non essere all’insegna della musica. Dopo il dj di Enrico Silvestrin dalle 12 alle 15, la sera è stato un vero e proprio mini-festival ad andare in scena. Ad aprire la scaletta, gli ospiti di Radio Sonica. Sul palco anche Valentina Parisse e Fabio Garzia. Poi, Marco Cocci, che ha conquistato il pubblico con una serie di brani, incluso “La collina dei ciliegi” di Lucio Battisti.

Alle 22.40 è giunto Motta, insieme a Carolina Crescentini. L’artista, poco generoso nel concedersi ai fan, ha riproposto alcuni dei suoi successi. Poi, a conquistare la platea è stata Noemi, protagonista di un applauditissimo live. Non è mancato un duetto a fare da trait d’union tra le esibizioni.

A seguire, dj set di Fabio Luzietti e Andrea Esu by L-Ektrica. Molti i volti noti presenti alla serata. Tra i primi ad arrivare, Elisa D’Ospina. In sala anche il Piotta e Alessandro Pieravanti de Il muro del canto. Sonia Peronaci, che ha realizzato alcune video ricette con il kitchen manager Fabio Mamprin, ha preso parte alla degustazione. Sabato 15 Giugno 2019, 11:59

