Noemi, dalle sfilate alla fashion week di Milano al panino e patatine: «highlights»

Alla fashion week ma con panino e patatine. Noemi si conferma sempre "una del popolo". Se da una parte la cantante ammira e partecipa alle sfilate di moda con tanto di tailleur e tacchi a spillo, dall'altra non rinuncia ad una gustosa pausa per ricaricarsi. E di certo non sceglie una semplice insalata, anzi. Come mostra nel post pubblicato su Instagram, Noemi fa vedere ai suoi follower i vari look usati per questi giorni. «Fashion week highlights. (ultima slide)» scrive sotto la carrellata di foto dove indossa diversi outfit, eleganti e colorati, ma l'ultima foto fa davvero sorridere.

Seduta sul letto, Noemi addenta un sandwich e mostra il piatto che ha davanti pieno di altri panini e patatine. Un pasto piuttosto corposo, che conferma come la cantante non abbia mai perso l'appetito, nonostante la forma fisica perfetta.

Il cambiamento

Da tempo, la cantante ironizza sul cibo. Negli ultimi anni Noemi ha modellato il suo fisico, ma non rinuncia al cibo. Come è successo durante le feste di Natale quando su Instagram Noemi ha scherzato su quello che dovrebbe fare e quello che realmente fa. In una story, Noemi ha pubblicato una foto di sè con la maschera per il viso e la didascalia: «Tisane detox e due litri di acqua al giorno». Nella story successiva, però, si è mostrata seduta a tavola mentre addenta un piatto di tagliatelle: «Aspetta che me lo segno» scriveva ironicamente mentre degusta il suo pranzo.

