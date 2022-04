Noemi e Carl Brave, sorpresa all'Olimpico: «E a chi ci vuole male una Makumba! Daje Roma daje!»

Noemi e Carl Brave tifosi romanisti speciali allo stadio Olimpico per la partita Roma-Salernitana. Noemi sui social prende spunto dal tormentone della scorsa estate “Makumba” per commentare la partita che la Roma ha vinto oggi con estrema sofferenza e solo nel finale contro la Salernitana, ultima in classifica all’Olimpico. Forse, solo grazie a una... makumba i giallorossi ce l'hanno fatta a battere in rimonta il fanalino di coda della serie A.

Grandi tifosi della Roma di Mourinho, Noemi e Carl Brave erano in tribuna all'Olimpico con sciarpa giallorossa d'ordinanza per sostenere la squadra e hanno voluto immortalare il momento con un selfie divertente. Noemi ha commentato a corredo della foto: “E a chi ci vuole male una Makumba! Daje Roma daje!”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA