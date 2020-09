Noel Gallagher è No Mask: «Non metto la mascherina, se prendo virus sono fatti miei»

Noel Gallagher è No Mask. «La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro. Non serve». La superstar del pop non ha nessuna intenzione di indossare le mascherine e di rispettare la norma anti-Covid. Il musicista, come ha raccontato al podcast di Matt Morgan su Radio X, non ha usato la protezione sul treno e nei negozi.



«Stavo andando a Manchester l'altra settimana e un tizio ha cominciato "Si metta la mascherina, i controllori verranno e le faranno una multa da 1000 sterline. Non deve indossarla se sta mangiando". Io ho replicato "Bene, questo virus killer che si sposta sul treno arriverà e mi attaccherà. Ma vedrà che sto mangiando un panino e se ne andrà se mangio?"». Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 20:30

