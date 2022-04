No war, l'inno alla pace del tenore Mazzocchetti dedicato ai profughi ucraini

Il tenore Piero Mazzocchetti interpreta il brano “Non war – Milioni di cuori” insieme con i bambini Milleunavoce diretti dal Maestro Andrea Casamento lanciando un messaggio di speranza a favore della cessazione di ogni ostilità e invitando tutti a donare alla Croce Rossa Italiana per gli interventi umanitari nell’Emergenza Ucraina.



Profughi in fuga dalle proprie città distrutte dai bombardamenti e soprattutto bambini che soffrono e sono costretti a fuggire al freddo per raggiungere con mezzi di fortuna luoghi più sicuri.



Così il tenore crossover Piero Mazzocchetti interpreta, con la sua voce melodica e potente, insieme al coro di bambini Milleunavoce diretti dal Maestro Andrea Casamento, il brano “No war – Milioni di Cuori”, un inno di speranza a favore della cessazione di ogni ostilità.



Da un’idea del producer Marco De Antoniis, nasce questo toccante brano Il cui testo, che è stato scritto da Luca Agelosanti arriva dritto al cuore.

Coinvolgente la musica di questo vero e proprio “inno alla pace” composto e arrangiato da Francesco Morettini e prodotto dalla CP and Partners del discografico Costantino Paolini.

Il Coro dell’Accademia “Milleunavoce” di Vicky Martinez è formato da 25 bambini dai 5 ai 14 anni già visto in molte trasmissioni televisive dove il Maestro Casamento collabora attivamente.

Il brano inizia a conoscersi anche in Ucraina e doveva essere cantato originariamente anche con Asilia, giovane cantante ucraina, che è dovuta fuggire dalla guerra e non ha potuto così realizzare la sua performance canora.



