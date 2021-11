No Nukes, in un film concerto l'epico live di Springsteen

Era il 1979 e il rock diceva “No Nukes”: nel marzo 1979 un incidente alla centrale nucleare di Three Miles Island in Pennsylvania aveva spaventato l’opinione pubblica occidentale, senza contare i missili che Usa e Urss si puntavano contro nella stagione della guerra fredda. Una piccola Woodstock andò dunque in scena al Madison Square Garden di New York, sul palco volti e voci come Jackson Browne, Bonnie Raitt, The Doobie Brothers e poi, per la prima volta da “politico”, lui, il Boss, che le sue idee le aveva ma non amava farne una bandiera da stendere sopra la propria musica.

A quell’evento, in ogni caso, Bruce Springsteen andò, si prese due serate, il 21 e 22 settembre, e fece parlare la fida Fender Telecaster e la sua E Street Band, dimostrando che il rock dal vivo aveva ancora un dannatissimo senso. Ora, dieci brani tratti da quel doppio show - in formato audio e video: pellicola in 16mm realizzata da Thom Zimny, remixata in audio da Bob Clearmountain - escono in diverse versioni targate Sony: dal 19 novembre “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” saranno novanta minuti declinati in un doppio cd con dvd, un doppio Cd con Blu-Ray e un doppio Lp. Festa grande per gli appassionati che potranno ammirare uno Springsteen senza rughe e pieno di energia esplodere in brani come “Prove It All Night”, “Badlands”, “The River” per la prima volta in anteprima (il Boss stava realizzando l’omonimo disco, per lui fondamentale, proprio in quel periodo), “Rosalita Come Out Tonight” e, in compagnia di Jacksown Browne, Tom Petty e Rosemary Butler, la cover di Maurice Williams “Stay”, una spruzzata di soul in un quella che era una cavalcata di rock’n’roll decisamente bianco.

«Erano le migliori performance nel periodo migliore della band», spiega Thom Zimny. Detto da uno che è stato il principale regista e montatore al servizio di Springsteen, c’è da crederci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 06:40

