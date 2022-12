No Name Radio il nuovo canale per i giovani e Radio2 sbarca sul 202 del digitale terrestre

Due giorni di grande spolvero per Roberto Sergio, il direttore della Radiofonia Rai. Il nuovo canale radiofonico tutti dedicato ai giovani e il canale 202 del digitale terrestre che ospiterà Radio2.

NO NAME RADIO - La radio firmata Rai punta dritto verso un pubblico giovane e giovanissimo. E lo fa con una nuova emittente, ‘No Name Radio’, che ha preso il via dal metastudio di Via Asiago. In conduzione Federica Longo e Michele Gioia, speaker della ‘generazione Z’. Insieme con loro sei artisti riconosciuti dal grande pubblico dei teen ager: Ernia, Fulminacci, Ditonellapiaga, Claudym, Franco 126 e Lil Kvaneki. Lo switch off di ‘No Name Radio’, è stato proposto in diretta anche su Instagram e RaiPlay. La programmazione della nuova radio, dal nuovissimo metastudio, sarà live orizzontale a utilità immediata della durata di 1 ora, con intrattenimento e interazione con il pubblico. Molto brevi le rubriche quelle condotte dagli influencer e di trenta minuti quelle a ‘utilità ripetuta’.

CANALE 202 - La Visual Radio di Rai Radio 2 arriva sul digitale terrestre al canale 202. Rai Radio 2 rilancia la sfida crossmediale che ha fatto propria negli ultimi anni, offrendo una modalità ulteriore di fruizione dell’offerta radiofonica: la possibilità di guardare il palinsesto della radio anche in diretta tv sul DTT. «Consentire agli ascoltatori di scegliere come fruire del mezzo radio è da sempre un nostro obiettivo», ha dichiarato Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2. Risultati molto incoraggianti anche in ambito Social, visto che Radio2 è la radio con più interazioni su Facebook (superano i 10 mln), una delle più partecipate con oltre 1 milione di commenti solo su Facebook e su Instagram registra una crescita dei follower a doppia cifra (+13% negli ultimi 12 mesi). L’hashtag della giornata di avvio delle trasmissioni in tv è #radio2intv.



Alla festa di Radio2 si sono esibiti:

- Saverio Raimondo e Diletta Parlangeli

- Antonello Dose, Marco Presta, Attilio Di Giovanni, Max Paiella

- Paola Minaccioni

- Luca Barbarossa e Frances Alina Ascione

- Valerio Lundini

- Andrea Delogu e Silvia Boschero

- Pino Strabioli e Gino Castaldo

- Federica Cifola

- Marco Marzocca e Francesco Vercillo

- Andrea Perroni

- Federico Quaranta, Andrea Amadei e Nicola Prudente (Tinto)

- Martina Catuzzi

E poi nel finale per il karaoke: Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Sara Zambotti, Matteo Osso, Noemi Serracini, Fabrizio d'Alessio, Francesca Parisella, Jodie Alivernini, Maria Di Biase, Elena Cioccio, Barty Colucci, Pippo Lorusso, Carolina di Domenico, LaMario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 18:04

