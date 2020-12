Nitro, fuori oggi "Ossigeno" ft. Vegas Jones, il nuovo singolo del rapper della Machete Crew

Nitro è tornato oggi, venerdì 11 dicembre, con “Ossigeno” (Arista/Sony Music Italy), nuovo singolo feat Vegas Jones, disponibile online. Una rinnovata collaborazione - dopo la hit “Trankilo” - tra i due rapper che, grazie anche alla produzione firmata da Stabber e Yves The Male, ci fanno entrare in un’atmosfera intima e personale, con il racconto di una storia finita male.

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista, che con “GarbAge” è entrato direttamente al primo posto della classifica Top Album Fimi (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila.

“Garbage”, disponibile in streaming, digitale e fisico, è stato prodotto da Machete Crew di cui Nitro è membro - sotto la direzione artistica di Stefano “Stabber" Tartaglini e Ignazio “Slait” Pisano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 11:53

