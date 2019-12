Nina Zilli di nuovo single: il pittore Omar Hassan vola a Miami e lei sogna Sanremo

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 19:59

è di nuovo single. La cantante, al secolo Maria Chiara Fraschetta, ha messo fine alla sua relazione con l’artista Homar Hassan , ritornato a lavorare all’estero, mentre lei temporaneamente senza amore starebbe pensando al Festival di Sanremo.Il fidanzamento con Omar Hassan, artista milanese noto per aver portato la boxe nella sua ricerca artistica tramite l’action painting, uno stile di pittura dove il colore viene versato spontaneamente sulla tela, è durato tre anni e i erano conosciuti grazie alla rete: “Io googlavo il titolo del disco e abbinandolo ai nomi di artisti emergenti – ha svelato la cantante - L'ho scoperto così e ho cominciato a seguirlo su Instagram”.Ora, come svelano le “Chicche di Chi”, mentre Omar sarebbe volato a Miami, dove vive e lavora, la cantante è rimasta qui in Italia dove “sogna” il Festival di Sanremo.