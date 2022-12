Nina Zilli contro Elodie, l'attacco social (velato) è virale: «Esci le canzoni belle, non la fi*a». Gli utenti: «Stai rosicando»

Nina Zilli non fa i nomi, ma tutti sanno di chi sta parlando. In uno dei suoi tanti post polemici pubblicato su Twitter, l'ex giudice di X-Factor ha messo nel mirino Elodie. A scatenare la cantante piacentina, l'ultimo chiacchieratissimo post della fidanzata di Andrea Iannone, pubblicato per lanciare le vendite dei biglietti per il concerto al Forum di Assago, a Milano. «Rule n.1, consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice, esci le canzoni belle, non la pheega», ha scritto.

La risposta dei social

Nessun riferimento diretto dunque, anche se il destinatario del messaggio è stato chiaro a tutti. Tantissimi i commenti arrivati sotto al tweet di Zilli. Gli utenti si sono spaccati tra chi le ha dato ragione, e chi invece no. «Cosa avrà voluto dire?», ha commentato ironicamente un utente. «Esattamente quello che c'è scritto, i contenuti vanno sempre al primo posto», ha risposto Nina. «Elodie è sia bella che brava», ha scritto un altro, ottenendo quasi 200 like.

«Non facevi prima a dire che stai rosicando?», si legge in un altro commento. E ancora: «Non tutti sanno fare entrambe le cose... Tu per esempio non sai fare nessuna delle due», «ora ridillo senza piangere», «veramente pessima». Ma c'è anche chi le ha dato ragione: «Dillo forte, Nina». «Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno, grazie».

