Piovani: «La musica e il cinema hanno preso un'altra strada»

Il pianoforte accompagna la corsa frenetica di Anaïs, che non sta ferma un secondo: vive e ama a velocità doppia. Anaïs, interpretata da Anaïs Demoustier, è la protagonista di “Les Amours d’Anaïs” di Charline Bourgeois-Tacquet con Valeria Bruni Tedeschi e Denis Podalydès, presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e da aprile nelle sale italiane con Officine Ubu. Il ritmo ipercinetico di Anaïs attraverso Parigi e attraverso la vita è accompagnato dalle note di Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche di “La vita è bella”, che con questa colonna sonora ha vinto il premio France Odeon.

Con la sua musica ha accompagnato il percorso della protagonista, come ci ha lavorato?

«La prima caratteristica poetica di questo personaggio è il movimento, non solo esterno, ma anche dell’animo. Poi Anaïs incontra l’amore con la “a” maiuscola, quello anarchico, quello che ci mette in difficoltà e ci porta a fare ciò che non avevamo programmato. Nella seconda parte, quindi, ho introdotto un po’ di lirismo, ma cercando di restare sul filo di una passione vera».

Sanremo è finito da poco, parliamo di canzoni. Lei ha lavorato con Fabrizio De André: quanto manca una figura come la sua, non solo a livello artistico?

«Le canzoni di De André somigliano ai classici, che continuano a parlare a noi contemporanei anche se le ragioni che hanno fatto nascere quelle opere non ci sono più. La musica, purtroppo, oggi ha preso un’altra strada: sappiamo che nel successo di un cantante pop la musica è solo uno degli elementi, e nemmeno il più importante. Vinci se hai indovinato il vestito, il momento, la quota di trasgressività, se sei telegenico. Invece all’epoca i successi di De André erano quasi clandestini, non sapevamo nemmeno che faccia avesse quando passavamo le sere con la chitarra a cantare “Bocca di rosa”».

Ha seguito Sanremo? Che effetto le ha fatto?

«Poco, purtroppo, ma mi è sembrato una grande festa popolare. Ha la caratteristica di attirare quelli che lo vedono per parlarne male. Mi incuriosiva su Twitter leggere di gente che diceva cose terribili, ma stava lì a vederlo fino alle due di notte, ma non poteva cambiare canale? Quando ho avuto tempo l’ho guardato, è anche un modo per non sentirsi estraneo nel mondo, sapere chi è Mahmood».

Giusto un anno fa ha raccontato la sua esperienza col Covid. Che effetto le fa ripensare a quel periodo alla luce di come stanno andando ora le cose?

«Ho ancora paura. Sento che tutto tende a rassicurarci, improvvisamente tutti i titoli dicono che ne stiamo uscendo: è vero, ci credo e sono felice che stiamo arrivando a una nuova primavera, ma quando leggo di 350 morti in un giorno ancora non riesco a sentirmi alleggerito».

Ama ancora scrivere per il cinema?

«Vediamo cosa sopravvivrà del cinema: ci sono film che escono tre giorni e poi diventano Netflix art. Quando cambiano il modo e il luogo della fruizione, alla fine cambiano anche l’essenza e la lingua. E io non mi sento tanto coinvolto in questo processo di cambiamento».

