Nicki Minaj arrestata (e poi rilasciata) ad Amsterdam per possesso di droga: video selfie in diretta mentre viene caricata sul furgone della polizia

di Morgana Sgariglia

Brutto colpo per la rapper Nicki Minaj in tour in Europa. La polizia olandese l'ha arrestata all'aeroporto Schiphol di Amsterdam per «trasporto di droga». La situazione era talmente grave che la cantante ha fatto una live su Instagram, poi diffusa da vari account social. Nella diretta, la rapstar menziona i «pre-roll che hanno trovato» (cartine arrotolate di marijuana) nelle sue valigie e viene poi fatta uscire dal suo veicolo e invitata a salire su un furgone della polizia.

L'arresto

Quando chiede perché le è stato detto di salire sul furgone, un funzionario la informa che è «in arresto», aggiungendo poi, per «trasporto di droga».

La Cnn ha confermato l'arresto telefonando alle autorità di Amsterdam e chiedendo se Onika Tanya Maraj-Petty, il nome di battesimo della rapper, fosse stata arrestata. La polizia olandese, conosciuta come Royal Netherlands Marechaussee, ha risposto positivamente, «con l'accusa di esportazione di droghe leggere» e di averla interrogata alla loro stazione. La marijuana, infatti, è legale nella città purché una persona abbia con sé non più di 5 grammi di cannabis e pare che la rapper ne trasportasse di più.

Il rilascio

Più tardi nella serata di sabato, la rapper è stata rilasciata. La polizia ha scritto in una nota che Nicki Minaj «ha ricevuto una multa e ora può continuare il suo viaggio».

La rapper ha dovuto rinviare il suo spettacolo a Manchester, in Gran Bretagna, previsto per ieri sera del suo Pink Friday 2 World Tour. La cantante era ad Amsterdam per la sua tappa di giovedì scorso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 11:55

