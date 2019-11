Nick The Nightfly: «I miei 30 anni di note in radio»

«Spero sempre che non si senta troppo la cadenza british. Perlomeno, che non dia l'effetto Stanlio».

Nick The Nightfly di british ha sicuramente lo humor elegante, così come elegante è il suo timbro di voce, divenuto celebre per come sa accarezzare l'ascolto serale del suo programma Montecarlo Nights, ogni giorno dalle 22 su Radio Montecarlo. Un'isola sonora di musica raffinata, tra jazz, acid jazz, soul, funky. Di questi tempi, questo signore dagli occhi di ghiaccio, originario di Glasgow e il cui vero nome fa Malcom MacDonald Charlton, festeggia i trent'anni delle sue Nights. E lo fa in molti modi. Per esempio, con una compilation celebrativa, in uscita oggi, in doppia versione, cd e vinile. E poi con il doppio concerto evento oggi e domani al blue Note. Due appuntamenti con molti ospiti speciali, tra cui Sarah Jane Morris, Tony Momrelle, ex solista degli Incognito, e il chitarrista Antonio Onorato.

Nick, sono trenta: come nacque il programma?

«In un momento musicale e radiofonico stimolante. Le radio notturne vivacchiavano nella serie B. Io ho aperto una finestra sui suoni del mondo».

Quando Internet e YouTube non esistevano.

«Già, si spedivano le cartoline per posta. Fu la cantante Novella Massaro ad avere l'idea embrionale. Io facevo il corista di jingles pubblicitari. Ero in studio e il produttore Silvio Santoro disse che avevo una bella voce nel parlato. Io deejay? Ero dubbioso, e invece questa cosa mi ha cambiato la vita».

Come la presero a casa, lassù in Scozia?

«Da scozzesi: i miei si chiedevano per quale motivo gli italiani volessero sentire uno straniero parlare in radio. Ora sono fieri di me».

Il suo momento più difficile nelle sue Nights?

«Amy Winehouse. Era in ascesa. Venne con una chitarra, ma capii subito che era, diciamo così, su di giri. Se ne andò, non stava bene. Poi tornò, ma non aveva voglia. Andò male».

Il suo orgoglio?

«Tanti. L'amicizia con il chitarrista Pat Metheny, che presentai a Pino Daniele in diretta nel 1995. Ne nacque un rapporto artistico tra loro, unico. E poi Tuck & Patty, Peter Gabriel e come dimenticare Sting? Passai una giornata nella sua villa toscana: mi suonava i pezzi dei Police alla chitarra».



riproduzione riservata ® Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA